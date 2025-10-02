Главу УК отправили в колонию за гибель девушки из-за рухнувшего дерева Главе УК в Воронеже дали срок за смерть 19-летней девушки из-за упавшего дерева

В Воронеже директора управляющей компании «Центр Плюс» приговорили к двум годам колонии общего режима за гибель 19-летней девушки, на которую упало аварийное дерево, сообщает региональная прокуратура. Кроме того, осужденной назначили выплатить родственникам погибшей 3 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Судом установлено, что в результате ненадлежащего исполнения директором управляющей компании своих должностных обязанностей в июне 2024 года во дворе дома № 8 по улице Орджоникидзе города Воронежа на 19-летнюю девушку упало аварийное дерево, — говорится в сообщении.

Ранее Тимирязевский суд Москвы огласил приговор шестерым фигурантам дела об отравлении 50 человек шаурмой. Виновными признали Олега Акопова, Эльгина Кахраманова, Фархода Ашурова, Саиджона Абдуганиева, Абдулвахида Максудова и Людмилу Куклину. Они получили сроки от одного до трех лет колонии.

До этого в Ангарске школьник упал в открытый люк и получил травму бедра. Крышка люка была поднята под углом 90 градусов. Мальчика доставили в больницу.