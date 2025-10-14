Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот

Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга услышали сильный грохот днем вторника, 14 октября, сообщает E1.RU. Звук донесся со стороны месторождения в 1,5 километра юго-западнее поселка Рудный. В администрации Чкаловского района города уточнили, что там проводились согласованные взрывные работы.

14 октября 2025 года планируется производство взрывных работ, массовый взрыв будет произведен 11:00 до 15:00 по местному времени. Место взрыва: участок недр в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный, — говорится в сообщении.

Ранее в Алчевске Луганской Народной Республики два человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали жильцов. Как уточнила мэр города Светлана Гребенькова, пожар случился из-за взрыва. Через некоторое время после взрыва в многоквартирном доме ввели режим чрезвычайной ситуации.

До этого в Москве загорелось трехэтажное здание. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь охватил склад с электромобилями и аккумуляторными батареями. Возгорание произошло в здании особой экономической зоны «Технополис Москва», площадь пожара составляла около 300 квадратных метров.