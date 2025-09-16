Военный вертолет заметили над Владивостоком после взрывов

Военный вертолет заметили в небе над Владивостоком после серии взрывов в населенном пункте Щитовая, сообщает Telegram-канал Amur Mash. На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно кружит над жилыми домами, расположенными на склонах сопки. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли у административных сооружений в пригороде Владивостока. Как уточнили в пресс-службе правительства Приморского края, причиной стало газовое оборудование. Обошлось без жертв и пострадавших. Район оцепили, движение транспорта частично перекрыли.

До этого стало известно, что в городе Ангарске Иркутской области произошел инцидент с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме. Один человек погиб, трое пострадали. В целях безопасности из аварийного дома и соседних зданий были эвакуированы 79 человек, включая 12 детей.

Газовый баллон тем временем взорвался в двухкомнатной квартире дома на Фортунатовской улице в Москве. В результате происшествия выбило окна в нескольких квартирах. По словам сотрудников МЧС, мужчина при помощи баллона готовил еду, так как плита находилась в ремонте.