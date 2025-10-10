Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 08:50

Украина перекрыла движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

. Вид на Днепрогэс, 2012 год . Вид на Днепрогэс, 2012 год Фото: Томко Сергей/ITAR-TASS

Правительство Украины перекрыло движение автомобильного транспорта по дамбе Днепрогэс, написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Такое решение власти приняли после ночных взрывов.

В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине Днепрогэс, — сказал Федоров.

По данным украинского издания «Зеркало недели», после взрывов в Днепре наблюдаются перебои с электричеством. Без света остались жители Павлоградского, Петропавловского, Синельниковского, Самаровского и Межевского районов. Кроме того, в городе произошел масштабный пожар.

Ранее серия взрывов раздалась на территории Киева четвертый раз за ночь. Воздушная тревога действует в городе с 06:21 по московскому времени. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

В результате ночных взрывов большая часть Киева осталась без света. На опубликованных кадрах видно, как город погружается во тьму.

Украина
Днепр
Днепропетровская область
Днепропетровск
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
В Приморье мужчина пришел в школу и избил обидчиков сына
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.