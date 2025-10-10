Украина перекрыла движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

Правительство Украины перекрыло движение автомобильного транспорта по дамбе Днепрогэс, написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Такое решение власти приняли после ночных взрывов.

В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине Днепрогэс, — сказал Федоров.

По данным украинского издания «Зеркало недели», после взрывов в Днепре наблюдаются перебои с электричеством. Без света остались жители Павлоградского, Петропавловского, Синельниковского, Самаровского и Межевского районов. Кроме того, в городе произошел масштабный пожар.

Ранее серия взрывов раздалась на территории Киева четвертый раз за ночь. Воздушная тревога действует в городе с 06:21 по московскому времени. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

В результате ночных взрывов большая часть Киева осталась без света. На опубликованных кадрах видно, как город погружается во тьму.