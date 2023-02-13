В Красноярске к тушению пожара на складе присоединился поезд

Фото: МЧС России

В Красноярске для тушения пожара на складе задействовали пожарный поезд, сообщили представители ГУ МЧС по региону. К настоящему моменту возгорание локализовано на территории площадью 8000 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

К месту тушения пожара со станции Бугач дополнительно выехал пожарный поезд. По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 8000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада и прилегающего к нему здания. <...> В 22:02 по местному времени пожар локализован, — заявил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Устюгов.

На месте пожара работают 42 единицы техники и 110 человек.

Как сообщалось ранее, сложности для тушения создает то, что водоисточники слишком отдалены от объекта. Возгорание на объекте произошло в первой половине дня. Произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания.

12 февраля в Москве сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в одной из башен в «Москва-Сити». Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.