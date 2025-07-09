Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:41

Странный диалог мигранта и сотрудника военкомата попал на видео

В Москве мигрант невпопад ответил на вопросы сотрудника военкомата в ходе рейда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Странный диалог мигранта с сотрудником военкомата в рамках рейда в Москве попал на видео. На опубликованных в Telegram-канале «Царьграда» кадрах видно, как мужчина в военной форме проверяет документы у гражданина одной из среднеазиатских республик.

Во время беседы оказалось, что мигрант не понимает, о чем его спрашивают. На вопрос: «Кем работаете?» мужчина ответил: «Да». На повторный вопрос он сказал: «Я». После этого военнослужащий попросил его отойти в сторону. Отмечается, что в ходе мероприятия были проверены документы у двух тысяч человек.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся в том числе использование ненормативной лексики, навязчивое поведение и порча имущества.

До этого стало известно, что лишь один из 25 детей мигрантов смог успешно пройти процедуру зачисления в российские школы, которая была обновлена 1 апреля. Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, это лишь 4% от числа всех желающих.

Москва
мигранты
рейды
нелегалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги
Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов
Воронежского чиновника задержали через день после увольнения
На пляже в Курске начались восстановительные работы после прилета БПЛА
Михалков сделал неутешительный прогноз об информационной войне
Навка пришла на свадьбу Авериной в наряде с годовщины смерти Заворотнюк
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.