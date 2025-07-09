Странный диалог мигранта и сотрудника военкомата попал на видео В Москве мигрант невпопад ответил на вопросы сотрудника военкомата в ходе рейда

Странный диалог мигранта с сотрудником военкомата в рамках рейда в Москве попал на видео. На опубликованных в Telegram-канале «Царьграда» кадрах видно, как мужчина в военной форме проверяет документы у гражданина одной из среднеазиатских республик.

Во время беседы оказалось, что мигрант не понимает, о чем его спрашивают. На вопрос: «Кем работаете?» мужчина ответил: «Да». На повторный вопрос он сказал: «Я». После этого военнослужащий попросил его отойти в сторону. Отмечается, что в ходе мероприятия были проверены документы у двух тысяч человек.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся в том числе использование ненормативной лексики, навязчивое поведение и порча имущества.

До этого стало известно, что лишь один из 25 детей мигрантов смог успешно пройти процедуру зачисления в российские школы, которая была обновлена 1 апреля. Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, это лишь 4% от числа всех желающих.