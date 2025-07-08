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08 июля 2025 в 17:05

Названа доля детей мигрантов, кто поступил в школы РФ по новым правилам

Музаев: один из 25 детей мигрантов смог поступить в школу РФ по новым правилам

Анзор Музаев Анзор Музаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь один из 25 детей мигрантов смог успешно пройти процедуру зачисления в российские школы, которая была обновлена 1 апреля, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев. Он обратил внимание, что это лишь 4% от числа всех желающих, передает телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

По словам Музаева, основными причинами столь низкого показателя стали отсутствие необходимых документов у большинства иностранных семей и недостаточный уровень подготовки детей. Из тех, кого допустили к вступительным испытаниям, с заданиями справились лишь 20% учащихся.

Музаев подчеркнул, что ведомство поддерживает стремление мигрантов обучать детей в России. Но он также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения установленных требований, включая предоставление полного пакета документов и подтверждение предыдущего уровня образования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России. На пленарном заседании Госдумы он отметил, что парламентариям предстоит рассмотреть ряд инициатив ко второму чтению.

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Анзор Музаев
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