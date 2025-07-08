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08 июля 2025 в 14:47

Володин взялся за мигрантов-педофилов

Володин предложил лишать гражданства мигрантов-педофилов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России. На пленарном заседании Госдумы он отметил, что парламентариям предстоит рассмотреть ряд инициатив ко второму чтению. Прямой эфир ведет «ДумаТВ».

В части сексуальных преступлений мы должны с вами ко второму чтению рассмотреть ряд инициатив депутатов. Мы их проработаем дополнительно. Ну сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон, — объяснил парламентарий.

В ходе заседания депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил включить в перечень статью о понуждении к действиям сексуального характера. В свою очередь Володин призвал обеспечить согласованную позицию правительства и депутатов по данному вопросу.

Ранее в Новосибирске задержали 38-летнего мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины и изнасиловании ребенка. Ночью 4 июля он убил монтировкой 56-летнего мужчину. Позже было установлено, что бездомный также причастен к надругательству над несовершеннолетней.

Вячеслав Володин
Госдума
мигранты
насильники
сексуализированное насилие
Россия
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