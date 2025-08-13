Депутат раскрыла ситуацию с мигрантами в Красноярске Депутат Пензина заявила, что Красноярск не уникален в плане проблем с мигрантами

Проблема Красноярска в части мигрантов не уникальная, и в этом плане город не отличается от других субъектов, таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина, комментируя завирусившееся в Сети видео, на котором толпа иностранцев идет по улицам города. По словам парламентария, полиция проводит регулярные рейды по рынкам, которые являются основным местом работы приезжих и иными точками притяжения мигрантов.

Сегодня государство значительно ужесточило законодательство в отношении нелегалов, просто нужно время, чтобы отфиксировать каждого. Принудительная биометрия, запрет на въезд в страну преступников, депортация нарушителей законодательства, объединение баз по мигрантам и дальнобойщикам (многие из них, нарушая правила, не платят штрафы — и взыскать их проблематично). Продолжается работа по определению правомерности получения гражданства легализованных мигрантов, многие получали гражданство по поддельным документам, — указала Пензина.

По ее мнению, для решения проблемы необходимо продолжать рейды, профилактические работы, запретить ввоз семей для трудовых мигрантов, ввести платное обучение и медицину, оказывать первую помощь только по платным полисам страхования, а за любое правонарушение, в том числе административное, должна следовать автоматическая депортация.

В сентябре 2024 года в ходе рейда по рынкам Красноярска было выявлено 520 нелегальных мигрантов. Он прошел в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции в Центральном и Советском районах города.