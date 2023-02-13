Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до восьми тысяч квадратных метров, передает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС. При этом в официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что площадь пожара выросла до семи тысяч квадратных метров. В тушении огня задействованы 31 единица техники и 82 человека, но сложности создает то, что водоисточники слишком отдалены от объекта.

На данный момент площадь пожара составляет 7000 кв. м, произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания. Тушение осложняется удаленным расположением водоисточников. В ликвидации пожара принимают участие 82 человека и 31 единица техники, — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По последним данным, человеческих жертв в пожаре нет. Возгорание на объекте произошло в первой половине дня.

Утром 13 февраля сообщалось, что в Нюксенском районе Вологодской области загорелся газопровод. Возгорание произошло на участке газопровода «Трансгаз-Ухта». Позже в МЧС отметили, что горение прекратилось. В результате ЧП никто не пострадал.