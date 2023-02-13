В Вологодской области загорелся газопровод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нюксенском районе Вологодской области загорелся газопровод, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает ТАСС. Возгорание произошло на участке Трансгаз-Ухта. Позже в ведомстве отметили, что горение прекратилось. В результате ЧП никто не пострадал.

Факельное горение наблюдалось на участке газопровода вблизи КС-15 Трансгаз-Ухта в Нюксенском районе Вологодской области. Участок газопровода перекрыт. На данный момент факельное горение прекратилось. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

8 февраля в Новошахтинске Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод «Ресурс». Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

Днем ранее произошел пожар на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии. Пострадавших не было, после тушения огня завод вернулся к работе в обычном режиме.