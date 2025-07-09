Актриса Александринского театра Карелина умерла в возрасте 94 лет

Актриса Галина Карелина умерла в возрасте 94 лет, сообщила пресс-служба Александринского театра в Telegram-канале. Там уточнили, что о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Александринский театр с глубокой скорбью сообщает: 9 июля 2025 года на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Тимофеевна Карелина. Галина Тимофеевна почти семь десятилетий своей творческой жизни посвятила служению Александринской сцене, — сказано в сообщении.

В театре отметили, что за годы работы Карелина сыграла свыше 60 ролей в разных спектаклях, в том числе «Годах странствий», «Маленьких трагедиях», «Приведениях». Артистка была удостоена государственных и профессиональных наград.

Ранее в США на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт. Причины не уточняются. Он известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя», «Мастера секса».

До этого в возрасте 90 лет скончалась советская и российская актриса Валентина Талызина. Выяснилось, что легенда кино умерла утром 20 июня у себя в квартире. За свою карьеру Талызина исполнила различные роли в 139 фильмах. В числе ее знаменитых работ роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), где она сыграла подругу главной героини и дала свой голос персонажу Барбары Брыльской.