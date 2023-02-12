Огонь в башне «Москва-Сити» потушен

Фото: vk.com/mosmchs

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в одной из башен в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «112». Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали пожар в одной из башен «Москва-Сити». <...> Надзорными ведомствами будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности в строящейся башне, — говорится в сообщении.

О пожаре в столичном деловом районе стало известно сегодня вечером. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на четвертом этаже строящегося здания загорелись строительные материалы. Задымление сняли на видео очевидцы. На кадрах показана одна из строящихся высоток, из которой валит густой серый дым.

3 ноября прошлого года три башни в комплексе «Москва-Сити» остались без света, людей в срочном порядке эвакуировали. По данным Mash, в зданиях сработала сигнализация: как утверждает источник, четыре человека застряли в лифтах, им понадобилась медицинская помощь. РИА Новости со ссылкой на МЧС подтвердило, что сигнализация сработала в башне квартала «Москва-Сити», однако признаков пожара обнаружено не было.