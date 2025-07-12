Спасатели борются с лесным пожаром в Крыму В Крыму загорелась лесная подстилка и сухая трава на площади в 40 гектаров

В крымском селе Прудовое на площади в 40 гектаров загорелись лесная подстилка и сухая трава, сообщили в МЧС России. Пламя наблюдается в двух километрах от населенного пункта, тушение осложняется жарой и ветром.

Тушение осложняется высокой температурой и ветром, угроза населенному пункту отсутствует, — сказано в сообщении.

По данным МЧС, на месте работает аэромобильная группировка из двух вертолетов. Специалисты используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Всего на месте возгорания трудятся 114 человек и 39 единиц техники.

Ранее стало известно, что в пригороде Стамбула Силиври вторые сутки продолжается борьба с лесным пожаром — к тушению огня привлечены 691 спасатель, семь самолетов и три вертолета. Пламя уничтожило около 100 гектаров лесного массива.

До этого госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.