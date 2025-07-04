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04 июля 2025 в 08:54

Жарка шашлыка обернулась мощным лесным пожаром в Турции

В Турции почти 700 человек тушат вспыхнувший из-за жарки шашлыка лесной пожар

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пригороде Стамбула Силиври вторые сутки продолжается борьба с лесным пожаром — к тушению огня привлечены 691 спасатель, семь самолетов и три вертолета, сообщили местные власти в соцсети X. Пламя уничтожило около 100 гектаров лесного массива.

В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета, 56 пожарных машин и 691 человек, — сообщили власти в пресс-релизе.

По словам губернатора Давута Гюля, причиной возгорания стал непотушенный костер для шашлыка, подозреваемый уже задержан. Из-за быстрого распространения огня пришлось эвакуировать жителей 50 домов в районе Чанта.

Ситуацию усугубляют жара в 28 градусов и сильный северный ветер, порывы которого достигают 40 км/ч. В районе Султангази вспыхнул еще один пожар, который удалось локализовать за несколько часов.

Ранее крупнейший лесной пожар вспыхнул в турецком курортном районе Чешме на побережье Эгейского моря. Пожар начался в 13:40 по московскому времени на сельскохозяйственных полях. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес.

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