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09 июля 2025 в 08:59

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Там отметили, что в ходе тушения два вертолета Ми-8 сбросили на место возгорания 80 тонн воды.

06:23 мск — ликвидация, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудникам МЧС России удалось локализовать мощный пожар, охвативший складское помещение и офисное здание на улице Орской в Ростове-на-Дону. В ведомстве заявили, что площадь пожара составила более 15 тысяч квадратных метров.

До этого пресс-служба регионального управления МЧС России сообщала, что площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. К тушению было привлечено более 130 человек, задействовано 44 единицы техники.

7 июля мощный пожар охватил один из складов в Екатеринбурге. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников экстренных служб.

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