В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону

В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 15,1 тысячи кв. м

Сотрудникам МЧС России удалось локализовать мощный пожар, охвативший складское помещение и офисное здание на улице Орская в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что площадь пожара составила более 15 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратов. К ликвидации привлечены два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Пожар локализован на 15 100 «квадратах», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС России сообщала, что площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. К тушению было привлечено более 130 человек, задействовано 44 единицы техники.

До этого мощный пожар охватил один из складов в Екатеринбурге. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, произошло частичное обрушение кровли складского здания. Пожар тушили 36 сотрудников экстренных служб.