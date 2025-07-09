Раскрыто, сможет ли избежать тюрьмы насмерть сбивший охранника мигрант

Мигранты, совершившие преступления в России, отбывают наказание по месту осуждения на общих условиях, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Так он ответил на вопрос о том, депортируют ли из РФ уроженца Таджикистана, насмерть сбившего охранника на парковке из-за нежелания платить.

Иностранный гражданин, совершивший преступление на территории Российской Федерации, будет отбывать наказание на общих условиях по месту их осуждения. После отбытия срока его уже могут депортировать, — объяснил Григорьев.

Против водителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По словам Григорьева, она относится к особо тяжким, по ней грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Однако, отметил юрист, осужденные в России иностранцы имеют право обратиться на стадии исполнения приговора в ФСИН, Минюст или соответствующие органы своего государства для исполнения приговора на родине. После этого российский суд будет принимать соответствующее решение.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из страны иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. Он внес в Госдуму законопроект с поправками в КоАП. Документ направлен на ужесточение мер в отношении иностранцев, которые совершают незначительные правонарушения.