Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:38

Раскрыто, сможет ли избежать тюрьмы насмерть сбивший охранника мигрант

Юрист Григорьев: осужденные в РФ иностранцы отбывают наказание на общих условиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигранты, совершившие преступления в России, отбывают наказание по месту осуждения на общих условиях, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Так он ответил на вопрос о том, депортируют ли из РФ уроженца Таджикистана, насмерть сбившего охранника на парковке из-за нежелания платить.

Иностранный гражданин, совершивший преступление на территории Российской Федерации, будет отбывать наказание на общих условиях по месту их осуждения. После отбытия срока его уже могут депортировать, — объяснил Григорьев.

Против водителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По словам Григорьева, она относится к особо тяжким, по ней грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Однако, отметил юрист, осужденные в России иностранцы имеют право обратиться на стадии исполнения приговора в ФСИН, Минюст или соответствующие органы своего государства для исполнения приговора на родине. После этого российский суд будет принимать соответствующее решение.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из страны иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. Он внес в Госдуму законопроект с поправками в КоАП. Документ направлен на ужесточение мер в отношении иностранцев, которые совершают незначительные правонарушения.

мигранты
преступления
парковки
нелегалы
уголовные дела
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.