В Иркутск доставили бежавшего в США виновника смертельного ДТП

Житель Прибайкалья, обвиняемый в совершении в 2017 году ДТП со смертельным исходом, доставлен в Иркутск, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В материале сказано, что он будет находиться под арестом до приговора.

Уточняется, что подозреваемый хотел избежать ответственности и уехал из страны в США, однако сотрудниками Интерпола регионального главка МВД был организован международный розыск фигуранта. В результате, как говорится в статье, он был задержан и отправлен в Россию.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Республике Беларусь, Турции, Королевстве Таиланд и США, — добавили в ведомстве.

Ранее на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, авария унесла жизни трех человек, среди которых был ребенок. Трагедия случилась около 19:20.

Кроме того, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Саратовской области погибли женщина и двое детей. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем на 22-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Количество пострадавших составило семь человек, включая пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей.