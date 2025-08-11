Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 04:51

В Херсоне прогремела серия мощных взрывов

Фото: Социальные сети

В Херсоне прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». Детали инцидента и возможные последствия пока не уточняются.

По данным издания, в контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Силовые структуры не публиковали оперативных сводок на момент сообщения.

10 августа системы противовоздушной обороны России также перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Калужской области. Атака произошла ранним утром.

В эту же ночь атаке подверглась Смоленская область. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил уничтожение одного из дронов. По его словам, падение обломков не вызвало разрушений, пострадавших нет.

Военный аналитик Юрий Кнутов сказал, что для прекращения атак ВСУ необходимо уничтожить украинские производственные мощности по сборке БПЛА. Также следует уничтожить учебные центры подготовки операторов, считает эксперт. По его словам, в противном случае атаки продолжатся.

