Тело в стиральной машине: родителей из Бурятии подозревают в убийстве сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Улан-Удэ следователи предъявили обвинение местному жителю в убийстве четырехлетнего сына сожительницы. Тело ребенка искали чуть меньше суток и нашли в барабане неработающей стиральной машины в гараже. По одной из версий, мать знала о смерти сына, но молчала, по другой — убила его сама. В подробностях резонансной истории разбирался NEWS.ru.

Как исчез четырехлетний Артем

28 апреля ночью на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии появилось объявление о пропаже ребенка 2019 года рождения. Артем жил с матерью и ее сожителем в квартире на Пристанской улице в Улан-Удэ.

Худощавого голубоглазого мальчика с русыми волосами искали меньше суток. Последний раз его видел дедушка днем 27 апреля. Затем ребенок остался без присмотра взрослых. Мать обнаружила его исчезновение только вечером.

Сначала полицейские предположили, что Артем самостоятельно ушел из дома поздно вечером 27 апреля. По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Селенге, расположенной недалеко от дома семьи.

Местные жители и пользователи Сети не поверили в эту гипотезу. Их удивило то, что малолетний ребенок смог сам открыть входную дверь и оказался на улице в холодную погоду в одной футболке, колготках и ботинках.

Вечером 28 апреля Следственный комитет РФ сообщил о завершении поисков. Тело ребенка нашли внутри неработающей стиральной машины, которая стояла в пристроенном к дому гараже. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и заподозрили в убийстве родственников мальчика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как погиб малолетний житель Бурятии

Как писал aif.ru, ранее полицейские осматривали гараж, но ничего подозрительного в нем не увидели.

Сотрудники СК опросили всех, кто мог быть причастен к исчезновению Артема. Результаты проверки на полиграфе, которую прошел сожитель матери мальчика, показали, что мужчина может знать, где находится ребенок. После этого следователи решили осмотреть повторно дом, где проживало семейство, и расположенные поблизости постройки.

После того как тело Артема было найдено, подозреваемый признался в убийстве. Следователи установили, что мужчина «за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребенку удары, в том числе по голове». В результате одного из них мальчик потерял сознание и умер, подчеркнули в СК.

Мужчина временно спрятал тело в стиральной машине и собирался перенести его в другое место. Чтобы пропажу мальчика не замечали как можно дольше, предполагаемый убийца сложил одеяло в детской кроватке таким образом, что оно имитировало формы ребенка. Подозреваемый сообщил родственникам, что Артем спит.

По официальной версии, поздно вечером мать решила проверить сына. Ее смутило, что тот долго не просыпается. Затем начались поиски Артема, в которых принимал участие предполагаемый убийца. Его действия напомнили поведение серийного маньяка Андрея Чикатило, который стал дружинником и «помогал» милиции ловить самого себя

Местное издание «Информ Полис» сообщило, что мать знала о гибели сына, но сожитель якобы угрожал ей расправой, если она расскажет о местонахождении тела. В итоге заявление в полицию о пропаже мальчика написал его дедушка. Сам он считает ситуацию неоднозначной. В разговоре с бурятским изданием «Ариг Ус» мужчина назвал ложной версию о том, что ребенок погиб в результате удара отчима. Он допустил, что преступление совершила мать, а его сын просто взял вину на себя, «потому что любил ее».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как на убийство мальчика отреагировал Бастрыкин

СК возбудил в отношении отчима Артема уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего). Ему было предъявлено обвинение по данным статьям. Подозреваемого отправили под стражу до 28 июня.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Антону Золотоеву доложить о ходе расследования.

После появления публикаций о пропаже ребенка прокуратура Советского района Улан-Удэ организовала собственную проверку. Сотрудники ведомства намерены дать оценку исполнению законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Что известно о семье мальчика

Семья Артема не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, выяснили журналисты aif.ru.

Мать мальчика переехала в Улан-Удэ из небольшого сибирского села. Она родила Артема еще до переезда в возрасте 16 лет. Через два года на свет появился еще один ребенок. Вскоре после это девушка рассталась с отцом своих детей и уехала жить в город.

Она встретила в Улан-Удэ нового ухажера. Как утверждают в СК, мужчина поднимал руку на старшего сына сожительницы не только в день его гибели. За последние несколько месяцев он «систематически наносил ребенку побои, причиняя ему физическую боль и психические страдания», отмечают следователи.

Отзывы соседей о семье противоречивы. Одна женщина рассказала, что дети жили в не самых хороших условиях, на улице бывали редко, а у Артема были вши и синяки. При этом местные жители заявили, что ухажер матери ребенка был образован, почти не пил спиртное, зарабатывал на жизнь ремонтом автомобилей.

«Информ Полис» писало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мальчик «мешался родителям». По данным издания, когда тело нашли в стиральной машине, на нем «не было живого места».

Сотрудники соцслужб изъяли из семьи двухлетнего брата Артема, сообщает «Ариг Ус». Мальчик находится в доме ребенка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случались ли похожие убийства раньше

В апреле этого года в городе Богородицке Тульской области 25-летний местный житель Николай Окулевич явился в полицию с повинной и сознался в убийстве пасынка, которое совершил еще в 2020 году.

Мужчина рассказал, что остался дома с пятилетним ребенком, так как супруга уехала за границу. Мальчик капризничал, из-за чего отчим четыре раза ударил его по голове и пошел спать. Наутро он обнаружил пасынка мертвым.

Мужчина отвез тело в лес и закопал. Вернувшаяся из-за границы мать узнала о случившемся, но не стала писать заявление в полицию, так как не хотела расставаться с Окулевичем. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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