Полиграфолог объяснил, как определить ложь собеседника Полиграфолог Учаев: лжеца может выдать нехватка прилагательных в речи

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Недостаточная детальность рассказа или малое количество прилагательных в речи являются свидетельствами того, что рассказчик лжет, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В. Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев. Также, по его словам, для выявления лжи можно попросить человека пересказать историю наоборот.

В процессе сокрытия информации в свободной беседе уменьшается детализация описываемых событий. <...> Человек описывает события не детально, а общими фразами. С точки зрения лингвистики в речи становится меньше прилагательных, — рассказал эксперт.

Он добавил, что при попытке рассказать выдуманную историю в «реверсивном» режиме, то есть от конца к началу, человек начинает путаться, делать паузы, что также может указывать на ложь. Кроме того, у человека, которому пытаются соврать, непроизвольно возникает большое количество вопросов к рассказчику.

Наиболее проверенным способом распознавания лжи специалист назвал профайлинг — совокупность приемов на основе анализа вербального и невербального поведения собеседника. Так, если человек выдает некую нейтральную информацию — например, о поездке с работы домой или о прочитанной книге, — он демонстрирует одно поведение, а если пытается что-то скрыть, у него меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса и так далее.

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