Тело пропавшего мальчика нашли в стиральной машинке в его же доме Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в стиральной машинке

В Улан-Удэ нашли тело четырехлетнего мальчика, который числился пропавшим, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, труп ребенка был спрятан в стиральной машинке в гараже-пристройке его же дома. Под подозрением семья малыша.

Отмечается, что о пропаже ребенка по улице Пристанской стало известно накануне вечером. На его поиски отправились полицейские и волонтеры. В итоге тело мальчики нашли в его же доме. Следователи ждут результатов экспертизы, которая покажет точную причину смерти.

Ранее в Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере. СК по Тульской области возбудил дело по статье 106 УК РФ, в настоящий момент они устанавливают причины случившегося и ищут мать младенца.

До этого следователи возбудили уголовное дело по фактам обнаружения двух тел новорожденных детей на насосной станции в Новой Москве. Ведомство известило, что были найдены две девочки. У одной из них рана в теменной области головы слева.

В конце февраля тело 11-летней девочки, об исчезновении которой стало известно в начале года, нашли без одежды на берегу реки Полонки в Порховском районе Псковской области. Труп ребенка лежал в яме. У девочки была подтвержденная инвалидность, она также состояла на учете у психиатра. Сам ребенок жил в деревне вместе с дедушкой и не поддерживал контакты с матерью.