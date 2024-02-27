Стали известны новые подробности о девочке, чье тело нашли под Псковом РЕН ТВ: тело 11-летней девочки нашли без одежды в яме под Псковом

Тело 11-летней девочки, об исчезновении которой стало известно в начале года, нашли 25 февраля без одежды на берегу реки Полонка в Пороховском районе Псковской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, труп ребенка лежал в яме.

Труп нашли 25 февраля. Он лежал в яме недалеко от реки Полонка. Одежда отсутствовала, – рассказал источник телеканала.

У девочки была подтвержденная инвалидность, она также состоит на учете у психиатра. Как стало известно телеканалу, ребенок жил в деревне вместе с дедушкой. Ее мать живет в Пскове и не поддерживает контакт с дочерью.

Девочка исчезла 1 января: она ушла из дома и не вернулась. На следующий день волонтеры нашли ее куртку. Что случилось с ребенком, не уточняется.

На 10-й день после исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. 4 февраля Центральный аппарат СК взял на контроль его расследование.

Об обнаружении тела ребенка стало известно 25 февраля. По данным Следственного комитета, тело девочку нашли в окрестностях деревни, в которой она проживал. Сотрудники СК продолжают расследование произошедшего.

До этого сообщалось, что на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Труп нашли на водительском сиденье в машине Toyota RAV4.