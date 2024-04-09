Мертвого младенца в пластиковом контейнере нашли в Туле Тело младенца нашли в пластиковом контейнере у гаражей в Туле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Тульской области в Telegram-канале. Следователи возбудили дело по статье 106 УК РФ, в настоящий момент они устанавливают причины случившегося и ищут мать младенца.

Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в комитете.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам обнаружения двух тел новорожденных детей на насосной станции в Новой Москве. Ведомство известило, что были найдены две девочки. У одной из них рана в теменной области головы слева.

Похожий случай произошел в Гане. Мать заживо погребла свою новорожденную девочку — она в итоге провела под землей шесть часов и выжила. Младенца нашли родственницы женщины, они сразу вызвали бригаду скорой помощи. На теле ребенка медики зафиксировали многочисленные травмы.

До этого в Сочи недоношенный ребенок умер, потому что родители отказались везти его на осмотр к врачам.