СК возбудил два дела после обнаружения тел младенцев в Новой Москве

Следственный комитет Москвы возбудил уголовные дела после обнаружения тел двух младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщили в ведомстве. Назначены судебно-медицинские экспертизы, правоохранители устанавливают личность матери погибших.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

По данным следствия, тела двух новорожденных девочек были обнаружены в помещении насосной станции 18 и 19 марта. У одного ребенка на голове обнаружена рана в теменной области слева.

О находке накануне сообщили в столичной прокуратуре. Однако тогда речь шла лишь об одном трупе. Уточнялось, что на него наткнулись рабочие во время проведения ремонтных работ.

Ранее тело младенца было найдено на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Следственный комитет назначил комплекс судебных экспертиз.