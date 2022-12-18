Пенсионерка под Тулой убила и расчленила жену своего внука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Упертовка Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства она расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Женщина сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном. Теперь 66-летней пенсионерке может грозить лишение свободы сроком до 15 лет, передает РЕН ТВ.

Убийство произошло 15 декабря в одном из домов Упертовки. Женщина поссорилась с 29-летней женой внука и нанесла ей удары ножом в живот и в сердце. После она расчленила тело и спрятала останки в разных местах для дальнейшей утилизации. До их обнаружения девушку считали пропавшей без вести.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в полицию и во всем созналась. Она объяснила, что ссора произошла на бытовой почве. По факту случившегося в отношении женщины возбудили уголовное дело. Пенсионерке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 69-летнего жителя поселка Кольцово Новосибирской области приговорили к шести годам колонии за убийство собственного сына. По данным издания, 42-летний сын мужчины ранее привлекался к уголовной ответственности, употреблял наркотики, воровал деньги и вещи из дома. Его отец полностью признал свою вину.

Суд установил, что обвиняемый нанес не менее 22 ударов топором своему сыну в момент, пока тот спал. После этого он избавился от орудия убийства и от тела сына.