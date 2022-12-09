«В содеянном раскаиваюсь»: зарубивший сына-наркомана отец выступил в суде Жителя Новосибирской области приговорили к шести годам колонии за убийство сына-наркомана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

69-летнего жителя поселка Кольцово Новосибирской области приговорили к шести годам колонии за убийство собственного сына, сообщает «КП — Новосибирск». По данным издания, 42-летний сын мужчины ранее привлекался к уголовной ответственности, употреблял наркотики, воровал деньги и вещи из дома. Его отец полностью признал свою вину.

Ваша честь, в содеянном безусловно раскаиваюсь. Не для того растишь сына всю жизнь, чтобы лишить его жизни... В то время, когда особенно в нем нуждаешься. Но отчаянные обстоятельства рождают отчаянные поступки, — сказал мужчина в ходе судебного заседания.

Суд установил, что обвиняемый нанес не менее 22 ударов топором своему сыну в момент, пока тот спал. После этого он избавился от орудия убийства и от тела сына. Оно было закопано в снегу в одном из дворов в Кольцово и пролежало там более четырех месяцев. Лишь когда сугробы растаяли, на труп наткнулись гулявшие рядом дети. Через несколько дней 69-летний убийца был задержан.

Мужчина был обвинен по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку) и приговорен к шести годам лишения свободы.

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