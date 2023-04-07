Убивший пасынка отчим закопал его в лесу и спустя три года сдался полиции SHOT: отчим в Тульской области сознался в убийстве пасынка спустя три года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Богородицке Тульской области 25-летний отчим спустя три года сознался в убийстве пятилетнего пасынка, тело которого спрятал в лесу, сообщает Telegram-канал SHOT. Мать ребенка узнала о произошедшем, вернувшись из-за границы, но не стала заявлять в полицию. Впоследствии молодой человек сам явился с повинной.

По данным SHOT, в 2020 году Николай Окулевич проводил любимую за границу и остался дома с пятилетним пасынком. Ребенок капризничал, и тогда отчим четыре раза ударил его по голове, после чего ушел спать. Ночью мальчик скончался от полученных травм. Мужчина обнаружил его мертвым на утро. После этого он вывез тело в лес и закопал.

Мать ребенка вскоре вернулась домой и не обнаружила сына. Заявлять в полицию о смерти ребенка она не стала, так как не хотела расставаться с возлюбленным. Через три года Окулевич сам пришел в отдел и во всем сознался. Стражи порядка поехали в лес и нашли тело.

Мужчину задержали. Ранее ни он, ни его дама не были судимы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Ранее в Балашихе мужчина убил девятилетнего мальчика, когда обучал его приемам с холодным оружием. По данным СМИ, подозреваемый заявил, что ребенок сам упал на перочинный нож.