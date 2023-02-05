Мужчина зарезал ребенка во время обучения самообороне в Балашихе

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В Подмосковной Балашихе мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девятилетнего мальчика, показывая боевые приемы с использованием холодного оружия, сообщает Следственный комитет по Московской области. 47-летний мужчина арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

4 февраля 2023 года в вечернее время 47-летний сосед по коммунальной квартире, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал ребенку боевые приемы с использованием ножей, в процессе чего нанёс мальчику смертельное ранение, — сообщила пресс-служба СК.

Следователи установили, что убитый второклассник проживал с отцом, его мать была лишена родительских прав. Сотрудники следственных органов начали проверку в отношении должностных лиц на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за неблагополучной семьей.

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