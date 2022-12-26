Россиянка убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы» E1.RU: женщина в Екатеринбурге убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». Об этом пишет издание E1.RU, ссылаясь на информацию от местных жителей. По имеющимся сведениям, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. В настоящее время на месте работает полиция, женщину уже задержали.

Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС. Следственные органы и полиция пока не комментировали произошедшее.

Она отправила СМС родственникам об этом. Она говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на их телах, — сообщила женщина.

Кроме того, подозреваемая считала, что бесами «поражены» и ее дети. Соответствующую записку женщина оставила мужу, передает SHOT.

Отмечается, что в квартире были не только подозреваемая в убийстве с детьми. Местная жительница уточнила, что полиция сначала вывела из квартиры саму женщину в наручниках, а следом какого-то молодого человека.

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