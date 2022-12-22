В Мытищах судимый за сексуальное преступление расчленил приятеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мытищах 39-летний мужчина, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расчленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж, из-за ссоры, сообщает MK.RU. Его поймали, когда он выносил фрагменты тела в подъезд на глазах у полицейских.

Утром 21 декабря на одной из улиц в подмосковных Мытищах был замечен мужчина, который бросил в подъезд мешок и попытался убежать. Его задержали полицейские. В мешке оказались фрагменты человеческого тела.

Как оказалось, 30 ноября обвиняемый в своей квартире зарезал приятеля, который начал его оскорблять. После чего мужчина вынес труп на балкон. В течение нескольких дней он расчленял труп, а останки выносил в подвал. Во время очередного «выноса» его и задержали.

Ранее в деревне Упертовке Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства 66-летняя женщина расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном, ей может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Другой пенсионер сбежал из дома престарелых во Владикавказе, ограбил ювелирный магазин, а затем устроил там пожар. На побег и преступления мужчина пошел потому, что ему якобы перестала приходить пенсия. Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.