Резал шею, грудь и руки: школьник напал на свою бывшую и ее новую девушку

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В Петрозаводске история неразделенной любви закончилась кровопролитием. Накануне 15-летний ученик местной школы напал с ножом на двух подруг во время совместного времяпрепровождения на квартире у одной из них. Девушки чудом выжили, а молодого человека почти сразу задержали. СМИ уже назвали подростка «сатанистом», однако все оказалось не так однозначно. NEWS.ru разбирался в деталях истории — что известно о самом нападавшем и причинах его поступка.

Что произошло в Петрозаводске 22 апреля

Инцидент произошел вечером 22 апреля. 15-летний Михаил (имя изменено) гостил дома у сверстницы в квартире на улице Горького. Вместе с ними проводила время 17-летняя студентка местного Колледжа культуры.

Сначала подростки спокойно общались, но в какой-то момент парень достал нож и напал на девушек. Пострадавшие с трудом смогли усмирить молодого человека, после чего прогнали его из квартиры и вызвали скорую помощь. Их госпитализировали с колото-резаными ранами шеи, груди и рук.

По данным Telegram-канала Baza, вечеринка проходила в квартире бабушки и дедушки 15-летней ученицы девятого класса гимназии № 17, которые сейчас находятся за границей. Нападению предшествовала ссора между парнем и девушками (она произошла около десяти вечера), в конце которой молодой человек и схватился за нож.

Знакомые с ситуацией источники рассказали каналу, что раньше Михаил встречался с лицеисткой. Однако за несколько дней до инцидента подростки расстались. Инициатором разлуки стала школьница: она якобы объяснила это тем, что ей нравятся девочки.

Как рассказали знакомые петрозаводчанина, тот тяжело переживал разрыв отношений и был «сам не свой». Один из собеседников Baza заявил, что перед встречей школьник якобы написал одному из своих друзей, что планирует убить девушек, а затем покончить с собой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что говорят в полиции

Звонок от пострадавших в полицию поступил 22 апреля около 22:30 мск. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия. Первыми прибыли сотрудники ППС, которые сразу же задержали нападавшего.

«Подозреваемый задержан в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении карельского главка МВД РФ.

Следователи возбудили в отношении Михаила уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По факту инцидента прокуратура организовала проверку. Правоохранители намерены оценить соблюдение уполномоченными органами законодательства в сфере профилактике подростковой преступности. При необходимости ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Как рассказал РИА Новости детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, в настоящее время проверяются сведения об увлечениях молодого человека, в частности, о его любви к прогулкам по кладбищам и музыке в стиле Black Metal.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о «сатанисте», напавшем на подруг в Петрозаводске

Парень учится в финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота. Как пишет карельский Telegram-канал «Вкратце» со ссылкой на педагогов, молодой человек «учился хорошо, но был чрезмерно чувствителен». По данным Baza, в начале года молодой человек пытался совершить самоубийство.

СМИ и Telegram-каналы называют подростка «сатанистом» за любовь к прогулкам по кладбищу и фотографии в соцсетях с характерным «готическим» макияжем. В одном из музыкальных сетевых пабликов, пишут что школьник увлекается музыкой жанра Depressive Suicidal Black Metal и использовал такой же грим, какой наносят музыканты соответствующего направления.

Подруга Михаила рассказала NEWS.ru, что тот не был сатанистом, даже наоборот, он был верующим. По ее словам, к посторонним молодой человек относился хорошо, но «себя он ненавидел», наносил себе увечья.

Она отметила, что Михаил очень любил бывшую девушку и пытался ее вернуть, но та ему отказала, из-за чего и произошел конфликт. Она считает, что школьника спасло только то, что в результате нападения никто не погиб.

«В тот вечер, когда он пришел к ней домой мириться, он был под воздействием алкоголя. Он не собирался их убивать, это все было сделано на эмоциях. К посторонним людям он всегда относился с добротой, старался всем помогать», — поделилась собеседница NEWS.ru.

По словам уполномоченного по правам детей в Карелии Геннадия Сараева, молодой человек растет в полной семье. Сейчас правоохранители проверяют информацию о его возможной принадлежности к каким-либо неформальным, деструктивным объединениям.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В каких еще громких инцидентах фигурировали сатанисты

В начале апреля суд в Москве поставил точку в деле о серии ритуальных убийств, совершенных в 2016 году. Виновными в преступлениях признали группу из четырех сатанистов.

Андрея Трегубенко приговорили к пожизненному лишению свободы, Александра Перевозчикова-Хмурого — к 15 годам, а Татьяну Дерюгину — к 13 годам. Наказание еще одной фигурантке — Ольге Большаковой — назначили еще в 2013 году. Она проведет за решеткой 14 лет.

В рамках расследования было установлено, что первой жертвой сатанистов стала 27-летняя жительница Москвы Виктория Зайцева, которая тоже увлекалась оккультизмом. В июне 2016 года девушку позвали в поход, она добралась из Москвы до Петрозаводска, но там ее след терялся.

Долгое время москвичка считалась пропавшей без вести. Реальная причина ее исчезновения вскрылась случайно: в 2021 году Трегубенко и Большакову поймали на перевозке наркотиков, тогда-то они и признались в убийстве.

Оказалось, что компания позвала Зайцеву в поход, чтобы убить и провести обряд жертвоприношений. Кроме того, в рамках ритуала они срезали часть икроножной икры девушки, сварили и съели.

В августе того же года сатанисты убили аналогичным образом 27-летнего петербуржца Платона Степанова. Он тоже увлекался оккультизмом. Всего на счету убийц три жертвы, последней из которых оказался знакомый Трегубенко, которого тот убил во время ссоры. После этого компания решила провести с телом очередной обряд.

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