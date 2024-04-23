Подруга «сатаниста» раскрыла подробности нападения на несовершеннолетних Подруга напавшего на девушек в Петрозаводске заявила, что он не хотел их убивать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напавший на девушек во время вечеринки в Петрозаводске молодой человек по имени Артур не собирался убивать пострадавших, заявила NEWS.ru его подруга. По словам собеседницы, одной из потерпевших оказалась его бывшая возлюбленная, а со второй он знаком не был. В СМИ уже назвали парня сатанистом из-за любви к кладбищам и Black Metal.

В тот вечер, когда он пришел к ней домой мириться, он был под воздействием алкоголя. Артур не собирался их убивать, это все было сделано на эмоциях. К посторонним людям он всегда относился с добротой, старался всем помогать, а вот себя он ненавидел. Парень [наносил себе увечья] и слушал Metallica, но сатанистом он не был. Он не восхвалял сатану и даже был верующим, — рассказала собеседница.

По словам девушки, молодой человек очень любил свою экс-возлюбленную и пытался вернуть с ней отношения. Она отказала ему, на этой почве и произошел конфликт. Собеседница считает, что Артура спасло только то, что «две девушки остались живы».

Утром 23 апреля появилась информация о том, что ученик финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота набросился с ножом на двух девочек 15 и 17 лет. Как уточнялось, пострадавшим удалось отбиться от нападавшего и выгнать его из квартиры, но к этому моменту он успел нанести им множественные ранения в области шеи, груди и рук.