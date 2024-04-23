Появились подобности вечеринки, где подросток-сатанист порезал двух девушек SHOT: подросток-сатанист порезал двух девушек на тусовке в Петрозаводске

Telegram-канал SHOT сообщил о поножовщине на вечернике в Петрозаводске с участием трех несовершеннолетних. По его информации, двух девушек 15-ти и 17-ти лет изрезал 15-летний ученик финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота.

Канал отмечает, что накануне, 22 апреля, молодой человек пришел в гости к ровеснице в дом на улице Горького, где находилась ее более взрослая подруга. По данным Telegram-канала, сначала все было нормально, но в какой-то момент юноша по неизвестным причинам схватился за нож и набросился на девушек. Как уточняет канал, пострадавшим удалось отбиться от нападавшего и выгнать его из квартиры, но к этому моменту он успел нанести им множественные ранения в области шеи, груди и рук.

По информации SHOT, девушки обратились к медикам, а агрессора задержали, сейчас с ним работают следователи. В заключение канал сообщил, что молодой человек любит гулять на кладбищах и увлекается Black Metal.

Ранее суд в Москве вынес приговор по делу о ритуальных убийствах, по которому проходила группа сатанистов. Известно, что осуждены три фигуранта дела, еще одна участница группы получила наказание еще в 2023 году. Задержанных также признали виновным по обвинениям в краже и сбыте запрещенных веществ.

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