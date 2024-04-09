В Москве сатанистов осудили за несколько ритуальных убийств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве вынес приговор по делу о ритуальных убийствах, по которому проходила группа сатанистов, сообщила пресс-служба в СК России. Осуждены три фигуранта дела, еще одна участница группы получила приговор в 2023 году.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Андрею Трегубенко, Александру Перевозчикову-Хмурому и Татьяне Дерюгиной, — говорится в сообщении на сайте следственного ведомства.

Фигуранты дела признаны виновными в краже, покушении на незаконный сбыт наркотиков и нескольких убийствах. Обвиняемой Ольге Большаковой приговор вынесли в 2023 году. Девушка после задержания заключила досудебное соглашение и была приговорена к длительному сроку. Трегубенко назначено пожизненное лишение свободы, Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам, а Дерюгина — к 13 годам лишения свободы.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном Щелково, которое случилось 7 апреля. По ее словам, разыскивают 34-летнего жителя столицы.