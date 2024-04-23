Появились подробности о пострадавшей на кровавой вечеринке в Петрозаводске Baza: пострадавшая на вечеринке в Петрозаводске была в отношениях с нападавшим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что одна из пострадавших на вечеринке в Петрозаводске девочек раньше состояла в отношениях с нападавшим. По данным канала, девушка рассталась с ним несколько дней назад и, по мнению молодого человека, начала отношения со своей подругой.

Как рассказал каналу источник, 15-летний юноша несколько месяцев встречался с 15-летней возлюбленной, однако некоторое время назад она сказала парню, что они расстаются. По информации канала, близкие парня утверждают, что он очень тяжело переживал расставание и был «сам не свой».

По сведениям канала, вечеринка проходила в квартире, где живут бабушка и дедушка пострадавшей девочки, сами они сейчас в отпуске в Австралии. Знакомые молодого человека сообщили каналу, что перед вечеринкой он написал одному из своих друзей, что планирует убить девочек. По словам собеседников канала, родители нападавшего знали, что у него есть нож, но не стали его забирать, так как он был короткий, кроме того, мальчик в начале года уже пытался покончить с собой.

О происшествии в Петрозаводске стало известно утром 23 апреля. По информации Telegram-канала SHOT, нападавший является учеником финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота. Как уточняет канал, пострадавшим удалось отбиться от нападавшего и выгнать его из квартиры, но к этому моменту он успел нанести им множественные ранения в области шеи, груди и рук.