«Отрезали кусок ноги и съели»: что стало с жертвами банды сатанистов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве суд вынес приговор троим фигурантам уголовного дела о ритуальных убийствах — Андрею Трегубенко, Александру Перевозчикову-Хмурому и Татьяне Дерюгиной. Еще одной фигурантке дела Ольге Большаковой приговор вынесли в 2023 году. Как сатанисты совершали свои преступления, что известно о них и их жертвах, к каким срокам их приговорили — в материале NEWS.ru.

Как сатанисты убили первую жертву

По данным следствия, в июне 2016 года Андрей Трегубенко и Ольга Большакова, принадлежащие к движению, поклоняющемуся Сатане, задумали свое первое убийство. Первой их жертвой стала 27-летняя москвичка Виктория Зайцева. Девушка, по словам ее матери Светланы, тоже увлекалась оккультизмом.

«Стала красить волосы в черный цвет, приоритет в одежде был темным тонам. Дома начала появляться литература, из-за которой периодически возникали скандалы. Уходила в компанию, а возвращалась невменяемая. Собирались где-то в Крылатском и Ясенево. Говорила, что там она „верховная жрица“, а в реальной жизни никто», — приводит воспоминания Светланы издание 47news.

Виктория ушла из дома 8 июня 2016 года. Своей матери она сказала, что пойдет в поход, но с собой у нее был только небольшой рюкзак, с которым девушка обычно ходила по городу.

«Уехала и больше на связь не выходила — Вика предупреждала, что телефон может не ловить. Когда прошло время, я почувствовала неладное, обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что 15 июня она уехала из Москвы в Петрозаводск, а дальше ее следы терялись», — добавила мать Виктории.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Долгое время Виктория Зайцева считалась пропавшей без вести, пока Большакова и Трегубенко, задержанные полицией за распространение наркотиков, не признались в убийстве. По данным следствия, сатанисты специально позвали свою жертву в поход, чтобы убить ее и провести задуманный ритуал.

«Ножом отрезала фрагмент икроножной мышцы. Приготовила в походном котелке и употребила в пищу. Нанесла потерпевшей удар ножом в область шеи, в то время как иные лица собрали с раны кровь и совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение. Вылили собранную кровь в костер, который горел рядом с местом совершения убийства», — говорится в приговоре суда.

После этого Большакова и Трегубенко закопали останки Виктории, у села Челмужи в Карелии.

Что осталось от тела второй жертвы

Второй жертвой Большаковой и Трегубенко стал 27-летний петербуржец Платон Степанов. Он тоже увлекался сатанизмом и был известен в этих кругах под именем Вильгельм Торквемада. На своей странице он публиковал кровожадные посты о смерти, убийствах.

Последний раз Платона видели 13 августа 2016 года. Он вышел из своей квартиры в Купчино и пропал. Незадолго до этого парень сообщил своим родным, что собирается в поход с московскими друзьями Андреем и Ольгой. Платон доехал до Приозерска Ленинградской области, написал оттуда сообщение и больше на связь не выходил.

Его поисками занималась полиция и волонтеры, но никаких следов так и не обнаружили, пока сатанисты не признались в том, что они убили не только Викторию, но еще и Платона. Следователи установили, что убийство Платона Степанова Трегубенко и Большакова совершили вместе с другой знакомой парой — Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной.

По данным следствия, четверо сатанистов, убивая Степанова, действовали примерно по тому же плану, что и с первой жертвой: сначала закопали, на следующий день выкопали, отрезали фрагмент тела и съели. Останки парня — кости и фрагменты рук и ног — нашли у железнодорожной станции Приозерск.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В обоих случаях после убийства сатанисты забирали вещи своих жертв, в том числе мобильные телефоны. Но за кражу их привлечь не удалось — с 2016 года до момента поимки банды истек срок давности.

Кого еще убили сатанисты, как их задержали

В СК РФ сообщили, что в августе 2016 года Трегубенко совершил еще одно убийство в подмосковной Балашихе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома он поссорился со своим знакомым и нанес ему удар кухонным ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался.

«Трегубенко с места преступления скрылся, направившись в рядом расположенную квартиру. Там он, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина совершили ритуальный обряд с кровью потерпевшего, которая осталась на руках Трегубенко и орудии убийства. Затем Большакова выбросила кухонный нож в близлежащий водоем», — отметили в СК РФ.

Вычислить и задержать сатанистов удалось только в 2021 году, когда Трегубенко и Большакова попались на перевозке наркотиков.

«Долгое время указанные преступления оставались нераскрытыми. После передачи уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета в 2021 году работа правоохранительных органов была активизирована», — говорится в сообщении СК РФ.

Что известно о Большаковой и Трегубенко

Андрей Трегубенко и Ольга Большакова познакомились в 2015 году «на фоне приверженности к религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане. Оба они состояли в международной оккультной организации «Орден девяти углов» и впервые увидели друг друга на встрече клуба «Лига тьмы».

Издание «Daily Карелия» пишет, что Андрей Трегубенко родился в Москве, учился на повара-кондитера. С 2008 года служил в армии. В разное время работал кладовщиком, санитаром реанимационного отделения больницы в городе Медынь Калужской области. Увлекался художественной татуировкой, изобразительным искусством, мотоциклами, путешествиями, туризмом, музыкой, изучением мертвых языков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сестра Трегубенко после того, как Андрея обвинили в убийствах, заявляла, что ее брат ни в чем не виноват и находился под влиянием «гражданской жены-наркоманки» — Ольги Большаковой.

«Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У нее три оккультные татуировки. Мой брат влюбился и погряз в этом вслед за ней», — рассказала она.

Судя по странице Ольги Большаковой в соцсетях, она действительно несколько лет увлекается оккультизмом. Девушка публиковала множество своих фотографий в готических нарядах со специфическим макияжем. Кроме того, она писала стихи о смерти, Сатане. Как пишет издание 47news.ru, у бывшей сотрудницы налоговой Ольги Большаковой двое несовершеннолетних детей. После приговора они живут с матерью Ольги.

Как вспоминают соседи, они были очень странной парой. Андрей все время одевался в черное, Ольгу называют добродушной женщиной, которая часто гуляла во дворе с детьми.

Кто такие супруги Перевозчиковы-Хмурые

Об Александре Перевозчикове-Хмуром и его супруге Татьяне Дерюгиной (в 2021 году в документах по делу она была указана как Перевозчикова-Хмурая) известно не так много. По данным Mash, Александр — музыкант, слушал тяжелый рок, интересовался магией и ритуалами.

Татьяна дружила с Большаковой в соцсетях и сатанизмом почти не увлекалась, однако, по данным издания, именно Татьяна раскапывала тело Платона Степанова и отрезала от него части.

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