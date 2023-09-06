В Екатеринбурге молчаливый пассажир трамвая залил кровью салон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с серьезной травмой ноги залил кровью салон трамвая в Екатеринбурге, сообщает портал E1, ссылаясь на очевидцев. По информации журналистов, пассажиры бросились ему на помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Инцидент произошел в трамвае № 10. Мужчина зашел в общественный транспорт на остановке «Верх-Исетский рынок» и молча прошел по салону, истекая кровью. Очевидцы предполагали, что его могли ударить ножом.

Мужчину, видимо, пырнули ножом в ногу на остановке. Он забрался в трамвай с раной, из которой хлестала кровь, залил весь трамвай. Потом на остановке «Фармацевтический колледж» транспорт остановили, всех распустили, а для мужчины вызвали скорую, — рассказала собеседница журналистов.

По ее словам, до прибытия медиков мужчине пытались помочь всем трамваем — люди зажимали рану салфетками, искали шарфы, чтобы перевязать ногу. Прибывшие на место врачи не подтвердили версию с ножевым ранением. Как выяснилось, у мужчины хроническое заболевание и на ноге вскрылась язва.

Ранее также сообщалось, что москвичу во время строительных работ на дачном участке бетономешалкой оторвало руку. Мужчина смог вызвать медиков, которые доставили его в больницу. Хирурги восемь часов восстанавливали разорванные в клочья сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды. Кости зафиксировали с помощью металлических стержней, а артерии соединяли под микроскопом. Операция завершилась успешно. Пациента выписали после снятия швов. Сейчас он проходит реабилитацию.