Очевидец рассказал о женщине, напавшей с ножом на соседку в лифте дома Напавшая с ножом на соседку в лифте женщина имеет справку из психбольницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье 48-летняя местная жительница ударила пожилую соседку ножом в лифте. Сосед пострадавшей заявил корреспонденту NEWS.ru, что агрессивная женщина состоит на учете в психиатрической больнице в Хотьково и считает, что соседи облучают ее радиоволнами и травят газом.

Женщина, нападавшая, имеет справку из психиатрии, регулярно посещает (психиатрическую больницу в Хотьково, село) Абрамцево. Считает, что соседи облучают ее радиоволнами и травят газом. На этой почве у нее и случился конфликт в лифте с соседкой, после чего она нанесла два ножевых ранения в живот и шею, — сообщил сосед.

Он добавил, что пострадавшая добралась до своей квартиры и позвонила в 112. При этом виновница вышла на крыльцо, что-то делала в телефоне, а потом порезала себе вены на руке, ей соседи уже вызвали скорую, проходившие рядом.

Обоих увезли в реанимацию, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение. По имеющимся данным, нападавший на главу региона задержан, его мотивы неизвестны.

Ранее адвокат Леонид Исаев заявил, что ударивший ножом Андрея Чибиса может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым. По его словам, в противном случае задержанный понесет полную ответственность в соответствии с уголовным законодательством.