В Саратовской области задержали годами скрывавшегося каннибала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области задержали мужчину, которого в 2014 году объявили в федеральный розыск за убийство, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. На протяжении всего этого времени задержанный Алексей Г. скрывался в разных частях России, однако спустя десять лет решил вернуться в регион, чтобы навестить мать.

По данным следствия, в 2013 году в якутской тайге он забил до смерти и съел друга детства, за что позже его осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После совершенного убийства подозреваемый покинул регион, он скрывался на рыболовецких станах и в заброшенных домах по всей стране. Как уточнили в УФСИН, Алексея Г. нашли в селе Еремеевка Гагаринского района. В настоящий момент он находится в СИЗО.

Ранее священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, руководивший отделом по тюремному служению Чистопольской епархии, убил жену. Предполагается, что он совершил убийство на почве ревности.

В декабре МВД сообщило о задержании лидера и членов ОПГ, участникам которой инкриминируется более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. По данным ведомства, структура сформировалась в конце 1990-х годов, ее возглавляли бывший военнослужащий ВС РФ и сотрудник спецназа СОБР.