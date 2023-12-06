В РФ задержаны участники банды силовиков из 90-х: кого и зачем убивала ОПГ В МВД заявили, что были задержаны члены группировки, созданной в 1998 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Что об этом известно?

Какие преступления совершили участники банды

По данным МВД, участники совершали различные преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов Российской Федерации в период с 1998 года по настоящее время. Лидерами группировки являлись бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России, который погиб в 2006 году в ДТП.

«По имеющимся данным, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. На данный момент ее участникам инкриминируется совершение более 30 деяний», — сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что банда причастна к убийству советника министра путей сообщения Российской Федерации в 2002 году в городе Одинцово Московской области. Также данной ОПГ инкриминируется покушение на убийство консультанта аппарата Государственной думы в 2003 году в Москве и убийство нескольких криминальных авторитетов в стране.

«Установлено, что лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений. Денежные средства, добытые криминальным путем, он выводил в страну постоянного проживания», — пояснили в МВД.

Когда были задержаны лидер и участники банды

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сотрудники МВД России вместе с сотрудниками из ФСБ и Следственного комитета весной этого года во время спланированной операции задержали лидера преступной группировки и шестерых участников.

«В процессе дальнейшей работы задокументирована причастность к противоправной деятельности еще восьмерых лиц. Сегодня они были задержаны по местам своего проживания. В числе задержанных двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них до настоящего времени занимал руководящую должность в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации», — рассказала она.

Представитель МВД подчеркнула, что остальные являются гражданскими лицами, которые ранее проходили службу во Внутренних войсках МВД РФ.

Участникам группировки предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, п.п. «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ, частью 2 статьи 167 УК РФ, частью 4 статьи 222 УК РФ.

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