В Кремле прокомментировали помилование участника «секты сатанистов» Песков: власти не меняли критерии помилования осужденных за участие в СВО

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Дмитрий Песков

В России сейчас «очень пристально» изучают все списки помилованных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о пересмотре условий процедуры для участников резонансных преступлений. Как пишет ТАСС, поводом для комментария стали сообщения о помиловании участника «секты сатанистов» из Ярославля Николая Оголобяка. По словам представителя Кремля, такие вопросы звучали уже неоднократно.

Речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было, — уточнил Песков.

О помиловании члена ярославской банды сатанистов стало известно накануне. Как отмечается, он отбывал наказание за то, что с сообщниками убил и расчленил четырех подростков. После этого он отправился на СВО, где получил ранение. В боевых действиях он участвовал около шести месяцев, после чего его помиловали. Сейчас он находится в Ярославле.

Глава правозащитного центра Всемирного русского собора религиовед Роман Силантьев предположил, что убийца мог раскаяться за содеянное. По его словам, пока человек жив, у него есть шансы на исправление и спасение души. При этом он затруднился ответить, стоит ли делать исключения для таких людей, лишая их права на помилование.