В Подмосковье полицию навели на устроивших кровавый ритуал сатанистов Жители Наро-Фоминска обратились в полицию из-за ритуала с убийством козы в лесу

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Жители подмосковного Наро-Фоминска обратились в полицию с заявлением после того, как в лесу была обнаружена убитая коза, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, местные полагают, что животное стало жертвой кровавого ритуала сатанистов.

Как сообщается, зарезанную козу нашли в лесу у деревни Лисинцево, что находится на северо-востоке от Наро-Фоминска. При этом каких-то других признаков проведения обряда жертвоприношения, за исключением мертвого животного, на месте инцидента нет.

Жители подали в полицию заявление, в котором говорится о том, что злоумышленники устроили ритуал в лесу недалеко от деревни Лисинцево. Там же обнаружили убитое животное, — рассказал журналистам неназванный источник.

Ранее также сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, напавшего на двух собак в подмосковном Щелково. Он нанес несколько ранений собакам по кличкам Бетховен и Каштанка. На видеозаписи видно, что злоумышленника при этом сопровождает черношерстный пес. Обе бездомные собаки были чипированы. Одна из них скончалась.