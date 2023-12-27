Москвичей «затопило» кровью мертвого соседа РЕН ТВ: жители Москвы пожаловались на кровавый потоп из квартиры соседа сверху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители дома на улице Багрицкого в Москве пожаловались, что их «затопило» кровью, сообщает РЕН ТВ. По его данным, в квартиру просочилась кровь соседа, который проживал сверху.

Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах. Люди обратились за помощью к правоохранителям, — сказал источник РЕН ТВ.

Полиция выяснила, что в квартире сверху умер 60-летний мужчина. По словам соседей, умерший злоупотреблял алкоголем. Правоохранители установили, что тело москвича пролежало в квартире примерно две недели. Предварительно, смерть мужчины не носит криминального характера.

Ранее в Красноярске из-за оплошности соседа по общежитию погибли мать и дочь. Мужчина выпил коньяк после работы и заснул. Проснувшись от пожара, он выбежал на улицу, в этот момент в соседней комнате задыхались мать и дочь, которые не выжили. Также погибла обезьяна, которую сосед, работающий в цирке, оставил у себя в комнате.

Установлено, что огонь вспыхнул на девятом этаже здания. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались около 30 человек. В явке с повинной мужчина указал, что уснул с сигаретой. Его задержали.