Мать, ее дочь и обезьяна сгорели заживо из-за пьяного соседа-циркача Мать и дочь погибли при пожаре в Красноярске из-за непотушенной сигареты соседа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске мать с дочерью погибли при пожаре в общежитии, сообщил Telegram-канал Kras Mash. Жилище загорелось из-за пьяного соседа-циркача, уснувшего с непотушенной сигаретой.

Мужчина занимался дрессировкой животных и ездил с гастролями по городам. В Красноярске он снимал комнату в общежитии на Ключевской улице.

В воскресенье, 24 декабря, мужчина выпил коньяк после работы и заснул. Проснувшись от пожара, он выбежал на улицу, в этот момент в соседней комнате задыхались мать и дочь, которые впоследствии погибли. Не выжила и обезьяна, которую циркач оставил у себя в комнате. В явке с повинной мужчина указал, что уснул с сигаретой. Его задержали.

Огонь вспыхнул на девятом этаже здания. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались около 30 человек.

Также 24 декабря в результате пожара в жилом доме в Приморье погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. Трагедия произошла в селе Черниговка.

Утром 25 декабря в Санкт-Петербурге произошел пожар в магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного. Персонал и посетителей эвакуировали еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания стала воспламенившаяся гирлянда, которая находилась под потолком.