Изуродованные трупы женщин без глаз. В Подмосковье завелся маньяк?

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

На днях в заброшенном здании подмосковного города Егорьевск нашли тело Натальи Ясновой, которая пропала еще 16 декабря прошлого года. В тот же день исчезла и Кристина Климошенко, труп которой вскоре нашли в деревне в 65 км от Егорьевска. Что известно о смерти женщин, почему их нашли изуродованными, голыми и без глазных яблок?

Как умерла Яснова?

Как стало известно газете «Аргументы и факты», 16 декабря женщина отправилась в больницу из-за плохого самочувствия. Медучреждение находилось недалеко от дома, и она взяла с собой лишь паспорт и медполис.

«Телефон, кошелек — все это она оставила дома. Ушла и больше никогда не вернулась. Мы искали, опрашивали всех друзей и знакомых. Ничего. Она словно растворилась», — рассказала ее сестра Александра.

Родственники обратились к правоохранителям, которые установили, что пострадавшая так и не появилась в больнице. Однако также стало известно, что Яснова в этот же день сняла 10 тысяч рублей в кассе банка, поскольку ее карта осталась дома. В банк она пришла одна.

Тело женщины спустя несколько месяцев после исчезновения нашли подростки в заброшенном здании бывшей меланжевой фабрики. Сначала они решили, что это манекен, отсутствие глаз придавало трупу сходство с куклой.

«Ее тело было настолько изувечено, что муж упал в обморок. Денег, кстати, при Наташе не обнаружили. Вся родня уверена, что ее ограбили и убили», — добавила родственница.

Близкие не знают, как Наталья могла оказаться в заброшенном здании, находящемся в трех километрах от поликлиники, в которую она планировала пойти. Издание пишет, что на этом месте часто гуляют дети, и труп могли обнаружить раньше, если бы он лежал там все это время. Известно, что у женщины остался супруг и двое детей.

Что известно о смерти Климошенко?

27-летняя Кристина Климошенко пропала в один день с Ясновой. Как рассказала сестра погибшей Олеся, родственница работала барменом на мероприятиях, однажды ей позвонил неизвестный человек и сообщил, что есть заказ на обслуживание корпоратива в деревне Мишуково под Ногинском.

По словам Олеси, Климошенко поехала в деревню на такси, спустя несколько дней после этого ее раздетое тело с выколотыми глазами нашли на берегу озера Рябиновое — в трех километрах от коттеджа, где ее высадил таксист. Однако по информации источника из правоохранительных органов, смерть Климошенко была признана естественной — от переохлаждения. Известно, что поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт».

Telegram-канал SHOT сообщал, что ранее Кристина пыталась стать участницей социального реалити-шоу «Пацанки». По данным канала, она рассчитывала, что ее брутальный образ поможет ей пройти кастинг, но этого не случилось. Кристина предпочитала мужской стиль одежды, носила короткую стрижку, сделала на теле татуировки и пирсинг, около пяти лет назад она захотела попасть в «Пацанки», но не смогла. Канал писал, что семья переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет, девушка конфликтовала с матерью на почве ревности к сестре, которая старше ее на 15 лет, а также к ее детям.

Какие еще ужасные смерти женщин произошли в Подмосковье?

В октябре 2023 года расчлененный труп женщины нашли в одной из московских квартир на северо-западе города, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Тело без головы и ноги обнаружили в ванной комнате, а конечности лежали рядом в пакетах. По факту жуткой находки возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 11 октября 2023 года в ванной комнате в квартире жилого дома, расположенного на улице Фабрициуса в городе Москве, найдено тело женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Как уточнили в столичном СК, рядом с телом также обнаружили, предположительно, орудие убийства — режущий инструмент. Личность погибшей и преступника пока не установлены. На месте работали следственная группа и криминалисты.

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