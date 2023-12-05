«Слово пацана» ни при чем: как поступили с убийцами школьника в Иркутске 15-летнего убийцу школьника из Иркутска отправили в СИЗО

Фото: СК РФ

Предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего в Иркутске

Октябрьский суд в Иркутске принял решение об аресте всех подозреваемых, причастных к убийству 15-летнего школьника. По каким статьям их обвиняют, что говорят правоохранители о связи преступления с сериалом «Слово пацана», при чем здесь Алексей Навальный?

Что сделал суд с убийцами в Иркутске

По итогам заседания, прошедшего 5 декабря, суд в Иркутске отправил под стражу всех шестерых подозреваемых в убийстве девятиклассника на автобусной остановке. Возраст обвиняемых — от 15 до 21 года. При этом обвинение в убийстве из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявлено только самому младшему из подозреваемых. Все остальные проходят по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемых отправили в СИЗО на ближайшие два месяца, Новый год они встретят за решеткой, сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Как задержали подозреваемых

Следственные органы восстановили картину убийства, произошедшего на автобусной остановке «Лисиха» 2 декабря. Шестеро подозреваемых вышли из сауны и устроили скандал с компанией подростков, в результате которого произошло убийство.

Принимая решение об аресте молодых людей, суд учел, что после содеянного они попытались скрыться. Четверых полиция задержала на территории Иркутска, а двое успели уехать за 200 км от города в Качугский район, где скрывались в частном доме у знакомых.

У фигурантов дела нашли нож, которым был убит школьник.

Фото: СК РФ Место преступления в Иркутске

Смотрели ли убийцы «Слово пацана»

После убийства издание «Комсомольская правда — Иркутск» сообщило, что мать и друзья убитого школьника связали нападение с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил: „С какого района, чушпан?“ Прямо как в сериале „Слово пацана“», — рассказал один из друзей убитого девятиклассника.

Однако Следственный комитет, МВД и детский омбудсмен по Иркутской области Светлана Афанасьева опровергли связь с сериалом: нападавшие заявили, что его не смотрели.

«По результатам проведенных следственных действий СУ СК России по Иркутской области связь популярного сериала с совершенным преступлением не подтверждается», — объявили в СК.

Фото: СК РФ Место преступления в Иркутске

Какие сроки грозят нападавшим

Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, является особо тяжким преступлением. Согласно российскому законодательству (статья 88 УК РФ), несовершеннолетним, осужденным за особо тяжкие преступления, может быть назначено лишение свободы на срок не более 10 лет с отбыванием наказания в воспитательных колониях. При этом нижний предел наказания в таких случаях для несовершеннолетних сокращается вдвое. Таким образом, 15-летний обвиняемый, который наносил удары ножом, может получить от 4 до 10 лет лишения свободы.

Его старшие товарищи, которым вменяется только хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, могут получить до семи лет тюрьмы. Однако для этого следствию предстоит доказать, что они заранее планировали свои действия.

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