«Толстая, нерусская». 57% школьников страдают от буллинга: как бороться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в своем обращении к премьеру Михаилу Мишустину, что, по данным статистики, более 57% школьников сталкивались с травлей (буллингом) в учебных заведениях. Для решения проблемы парламентарий предложила расширить штат педагогов-психологов за счет внутренних ресурсов образовательных учреждений. Почему случаев буллинга становится все больше и как бороться с этим — в материале NEWS.ru.

Сколько детей стали жертвами травли в школе

Ссылаясь на сведения экспертизы центра «Безопасность 2.0», Лантратова сообщила, что число эпизодов буллинга несовершеннолетних с мая по ноябрь 2023 года выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Согласно методической экспертизе от 2021-го, проведенной уполномоченным при президенте России по правам ребенка, более 55% учащихся были либо жертвами, либо участниками травли.

«Увеличение количества эпизодов школьной травли приводит к негативным последствиям, таким как антисоциальное поведение учащихся, развитие психических расстройств», — подчеркнула Лантратова.

По мнению парламентария, стоит увеличить количество педагогов-психологов: по состоянию на 2023 год в школах не хватает 55 тыс. таких сотрудников. Лантратова предлагает расширить штат за счет внутренних ресурсов школы. Суть инициативы в том, чтобы ежемесячно доплачивать по пять тысяч рублей классным руководителям, прошедшим аккредитацию педагога-психолога.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что говорят о буллинге ученики

Согласно исследованию, проведенному агентством «Михайлов и партнеры. Аналитика», с травлей сталкиваются 52% опрошенных школьников в возрасте от 10 до 18 лет.

В первую очередь дети и подростки жалуются на психологическую агрессию (32%) и физическую, проявляющуюся в толчках и побоях (26,6%). По мнению подростков в возрасте от 16 до 18 лет, школьников чаще всего травят за их внешний вид (43,8%) или национальную принадлежность (33,6%).

В исследовании Института образования НИУ ВШЭ говорилось, что лишь треть подростков, участвовавших в исследовании (33% опрошенных), ни разу не чувствовали себя в роли жертвы. Примерно столько же (35%) ни разу не были свидетелями травли одноклассников.

«Дочь не только дразнят, но и ставят подножки»

NEWS.ru поговорил с родителями учеников, столкнувшихся со школьной травлей.

Маша, которая ходит в школу в одном из городов Поволжья (имя изменено), узнала, что такое буллинг, уже в первом классе.

«Все началось практически через два месяца после начала учебы. Она у нас открытый ребенок, но слегка полненькая, очевидно, это и стало триггером для последующей травли. Сначала дочь ничего не говорила, приходила из школы в плохом настроении. Мы списывали это на адаптацию к учебе и усталость», — рассказала мать Маши.

Сначала девочку дразнили несколько человек в классе, затем они стали объединяться в небольшие группы. В итоге никто не хотел общаться и садиться за одну парту с Машей.

«Однажды дочь не выдержала и проговорилась: рассказала, что ее не только дразнят, но и ставят подножки, отнимают канцелярские принадлежности, разливают клей нас стул. Я даже не представляла, что дети в таком возрасте уже могут быть такими жестокими», — добавила женщина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По ее словам, вскоре Маша начала отказываться ходить на учебу и стала жаловаться на плохое самочувствие.

«Для нее школа превратилась в ад. Она мне так и сказала — уж лучше заболею и умру, чем буду ходить туда. Мы пытались разговаривать с учителями. Но в итоге пришли к мысли, что надо уходить. Нам пришлось сменить школу», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Как отметил кризисный психолог Павел Пономарев, далеко не все родители сразу понимают, что имеют дело с буллингом. По его словам, многие из них называют возникающие конфликты чуть ли не «вакциной» и закалкой перед дальнейшими жизненными трудностями.

«Это в корне не так: буллинг — не разовый конфликт, не просто драка, как это часто бывает. Ключевая особенность травли — ее системность. Буллинг страшнее даже тогда, когда не дерутся: психологическое воздействие на жертву зачастую оказывается куда опаснее», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

«Дочь регулярно доводили до истерик, а педагоги не замечали»

По наблюдениям психолога Пономарева, как правило, в классе выбирается одна жертва для травли. «Обычно находится тот или иной триггер. Например, если ребенок толстенький, или в очках, или носит галстук, например. Противостоять травле крайне сложно, потому как в нее обычно вовлекается большое количество людей», — говорит Пономарев.

Ольга, мать 13-летней Софьи (имена изменены), рассказала NEWS.ru, что ее дочь также совершенно неожиданно стала жертвой буллинга.

«Вообще она у меня очень открытая и отзывчивая. Всегда со всеми старается дружить, мало конфликтует. Однажды одна одноклассница ей призналась: мол, ты такая общительная, у тебя много друзей, а я вот никому не нужна. С этого все и началось», — вспоминает Ольга.

По ее словам, вскоре после этого разговора одноклассницы, с которыми Софья хорошо общалась, стали избегать любых контактов с ней, перешептываться и насмехаться.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Дочка больше недели не могла понять, что случилось, почему к ней так резко изменилось отношение, почему над ней смеются. Это был серьезный стресс для нее. Правда раскрылась, когда мальчики из класса рассказали ей: вчерашняя подружка распустила слухи, что моя дочь якобы вступила в сексуальную связь с 50-летним мужчиной. Это стало причиной самой настоящей и очень жестокой травли», — рассказала женщина.

По словам Ольги, ее дочь не справлялась с психологическим давлением. Как отмечает собеседница NEWS.ru, Софью «регулярно доводили до истерик, а педагоги вроде как этого не замечали». Некоторые учителя говорили, что «девочка просто очень ранимая», добавила Ольга.

В итоге родители решили перевести ребенка в другую школу. Однако они признают: стресс, который пережила их дочь, просто так невозможно вычеркнуть из памяти.

С чем связано увеличение числа случаев школьной травли

Как объяснила NEWS.ru общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева, случаев буллинга становится больше по разным причинам. По ее мнению, часто дети предоставлены сами себе: родители много времени проводят на работе, а педагоги заняты заполнениями отчетов и подработками.

«Общение со взрослыми, которые должны прививать детям конструктивную модель поведения, сегодня замещает интернет, откуда они черпают агрессивные идеи и деструктивные примеры. Также в Сети создается иллюзия живого общения, наличия широкого круга друзей, однако за этим скрывается одиночество. Создаваемый диссонанс тяжело ранит неокрепшую психику», — считает Локтева.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Член комитета по науке и образованию Совета Федерации Айрат Гибатдинов полагает, что «растет не само число случаев травли в школах, просто ученики чаще рассказывают об этом взрослым».

«Если раньше взрослые не считали нужным вмешиваться в дела детей, то сейчас проблему обсуждают не только на уровне школьного руководства, но и в стенах обеих палат Федерального Собрания», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru сенатор.

Что еще поможет в борьбе с буллингом

Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин считает, что для борьбы с буллингом необходимо законодательно ограничить число учащихся в классах до 15 человек.

«В таком случае педагоги смогут уделять внимание каждому. Сейчас же классы обычно переполнены: во многих учатся по 30–35 человек. О какой-либо борьбе с буллингом в таких условиях говорить не приходится — это невозможно», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

Эксперт также выступил за повышение зарплаты учителям. «Их надо приравнять к госслужащим с соответствующими преференциями и гарантиями», — заключил Долинин.

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