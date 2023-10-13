Профсоюз: в большинстве регионов России оклады учителей оказались ниже МРОТ Исследование: оклады школьных учителей выше МРОТ только в 12 субъектах РФ

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Только в 12 субъектах РФ оклад школьных педагогов превышает действующий минимальный размер оплаты труда (МРОТ), при этом лишь в трех регионах они превышают минимум, который устанавливается в 2024 году, сообщили NEWS.ru в межрегиональном профсоюзе «Учитель» по итогам исследования уровня зарплат работников общего образования в России. В ходе исследования окладов педагогов выяснилось, что базовые ставки педагогов превышают нынешний МРОТ в размере 13 тысяч 890 рублей лишь в 12 субъектах.

Даже в тех субъектах, где оклады были пересмотрены в 2023 году, повышение произошло только до 10–13 тысяч рублей. Чтобы выжить, учителя работают на полторы-две ставки, набирают дополнительную работу в школе, занимаются репетиторством. Труд подавляющего большинства учителей так и остался недооценен, несмотря на декларации правительства. Отдельные программы («Земский учитель», поддержка молодых специалистов), к сожалению, не меняют ситуацию в целом, — пояснила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

В число регионов, где оклады выше МРОТ, вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Татарстан, Чечня, Крым, Ненецкий автономный округ, Воронежская область, Подмосковье, Севастополь, а также Ростовская и Томская области. Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии (3420 рублей), Еврейской автономной области (3870 рублей), Вологодской области и Республике Алтай (по 4253 рубля), а также в Камчатском крае (5393 рубля).

Как пояснила Мирясова, из-за регионального неравенства зарплат педагогических работников в стране существует тенденция «выкачивания» кадров из одних субъектов в другие. Отток из «бедных регионов» происходит не только не только в Москву, но и, например, на Крайний Север, где зарплаты довольно высокие.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что по состоянию на декабрь 2021 года 76% учителей в России имели оклады ниже МРОТ. Тогда в ведомстве сообщали, что кабмин готовит введение новой системы оплаты труда педагогических работников.